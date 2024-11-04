«Анахайм» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» на выезде обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

«Чикаго» с 11 очками в 13 матчах поднялся на 12-е место в таблице Западной конференции. «Анахайм» с 10 очками в 11 играх идет на 13-й строчке.