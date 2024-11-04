«Чикаго» на выезде обыграл «Анахайм»

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Анахайм» со счетом 4:2.

В составе гостей отличились Исаак Филлипс, Теуво Терявяйнен, Сет Джонс и Райан Донато. У «Дакс» шайбы на счету Брока Макгинна и Мэйсона Мактавиша.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Чикаго» — 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Голы: Филлипс — 1 (Бедард, Холл), 12:57 — 0:1. Терявяйнен — 4 (бол., Холл, Власик), 16:44 — 0:2. Джонс — 2 (бол., Бедард, Райхель), 38:05 — 0:3. Макгинн — 2 (Джонстон), 50:16 — 1:3. Донато — 7 (Бедард, Курашев), 57:43 — 1:4. Мактавиш — 1 (бол., Терри, Строум), 59:56 — 2:4.

Вратари: Достал (58:28 — 59:56) — Содерблум.

Штраф: 9 — 25.

Броски: 39 (14+8+17) — 28 (11+9+8).

Наши: Минтюков (18.41/3/-1) — Михеев (15.55/1/-1).

4 ноября. Анахайм. Honda Center.