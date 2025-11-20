«Анахайм» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Анахайм» выиграл у «Бостона» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У хозяев отличились Дженсен Харкинс, Радко Гудас, Райан Строум и Иан Мур, у гостей — Морган Гики (дважды) и Майкл Эйссимонт.

«Дакс» в 20 матчах набрали 27 очков и занимают второе место в таблице Западной конференции. «Брюинз» расположились на шестом месте в Восточной конференции — у команды 24 очка после 22 матчей.

