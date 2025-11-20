Хоккей
Сегодня, 10:33

«Анахайм» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

Павел Лопатко

«Анахайм» выиграл у «Бостона» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У хозяев отличились Дженсен Харкинс, Радко Гудас, Райан Строум и Иан Мур, у гостей — Морган Гики (дважды) и Майкл Эйссимонт.

«Дакс» в 20 матчах набрали 27 очков и занимают второе место в таблице Западной конференции. «Брюинз» расположились на шестом месте в Восточной конференции — у команды 24 очка после 22 матчей.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Бостон Брюинз
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 20 13 7 28
2 Нью-Джерси 19 13 6 27
3 Питтсбург 19 10 9 24
4 Айлендерс 20 11 9 24
5 Вашингтон 20 10 10 22
6 Коламбус 20 10 10 22
7 Рейнджерс 21 10 11 22
8 Филадельфия 18 9 9 21
Атлантический дивизион И В П О
1 Детройт 20 12 8 25
2 Бостон 22 12 10 24
3 Монреаль 19 10 9 23
4 Тампа-Бэй 19 10 9 22
5 Оттава 19 9 10 22
6 Флорида 19 10 9 21
7 Торонто 20 9 11 20
8 Баффало 20 7 13 18
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 19 13 6 31
2 Даллас 20 12 8 27
3 Виннипег 19 12 7 24
4 Чикаго 19 10 9 24
5 Миннесота 21 10 11 24
6 Юта 20 10 10 23
7 Сент-Луис 20 6 14 17
8 Нэшвилл 20 6 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 20 13 7 27
2 Вегас 19 9 10 24
3 Лос-Анджелес 20 10 10 24
4 Сиэтл 19 9 10 23
5 Эдмонтон 22 9 13 22
6 Сан-Хосе 20 9 11 21
7 Ванкувер 21 9 12 20
8 Калгари 22 6 16 15
Результаты / календарь
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
20.11 03:00 Вашингтон – Эдмонтон 7 : 4
20.11 03:30 Баффало – Калгари 2 : 6
20.11 05:30 Миннесота – Каролина 4 : 3 Б
20.11 06:00 Анахайм – Бостон 4 : 3
Все результаты / календарь

