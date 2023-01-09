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Сегодня, 07:06

7:1! «Бостон» разгромил «Анахайм»

«Бостон» разгромил «Анахайм» в матче НХЛ
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бостон» на выезде выиграл у «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:1. «Брюинз» одержали четвертую победу подряд.

В составе победителей нападающий Давид Пастрняк оформил хет-трик и сделал голевую передачу.

«Бостон» с 68 очками лидирует в Восточной конференции. «Анахайм» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 28 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Бостон» — 1:7 (1:2, 0:2, 0:3)

Голы: Пастрняк — 30 (Крейчи, Заха), 3:49 — 0:1. Крейчи — 11 (Пастрняк, Заха), 9:46 — 0:2. Зеграс — 12 (Строум, Ватрано), 16:55 — 1:2. Пастрняк — 31 (бол., Бержерон), 31:56 — 1:3. Пастрняк — 32 (Грызлик, Крейчи), 32:13 — 1:4. Маршан — 13 (Фредерик, Койл), 46:20 — 1:5. Линдхольм — 5, 51:26 — 1:6. Койл — 10 (Грызлик, Фредерик), 56:10 — 1:7.

Вратари: Гибсон — Суэймен.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 29 (6+12+11) — 42 (12+13+17).

Наши: Куликов (21.10/0/0) — -.

9 января. Анахайм. Honda Center. 16127 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Бостон Брюинз
1
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 40 25 15 57
2 Нью-Джерси 40 25 15 53
3 Вашингтон 43 23 20 52
4 Рейнджерс 41 22 19 51
5 Питтсбург 39 20 19 46
6 Айлендерс 41 22 19 46
7 Филадельфия 40 15 25 37
8 Коламбус 39 12 27 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 40 32 8 68
2 Торонто 41 25 16 57
3 Тампа-Бэй 38 24 14 49
4 Баффало 37 20 17 42
5 Флорида 41 18 23 40
6 Детройт 38 16 22 39
7 Оттава 39 18 21 39
8 Монреаль 40 16 24 35
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 41 24 17 54
2 Виннипег 40 26 14 53
3 Миннесота 39 22 17 47
4 Колорадо 38 20 18 43
5 Сент-Луис 41 20 21 43
6 Нэшвилл 38 18 20 42
7 Аризона 39 13 26 31
8 Чикаго 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 27 15 56
2 Лос-Анджелес 43 23 20 52
3 Сиэтл 38 22 16 48
4 Калгари 41 19 22 46
5 Эдмонтон 41 21 20 45
6 Ванкувер 39 17 22 37
7 Сан-Хосе 41 12 29 32
8 Анахайм 41 12 29 28
Результаты / календарь
30.12
31.12
1.01
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12.01
13.01
14.01
9.01 01:00
Вашингтон – Коламбус
 1 : 0
9.01 03:00
Аризона – Питтсбург
 1 : 4
9.01 03:00
Миннесота – Сент-Луис
 0 : 3
9.01 03:00
Филадельфия – Торонто
 2 : 6
9.01 03:00
Чикаго – Калгари
 4 : 3 ОТ
9.01 04:30
Анахайм – Бостон
 1 : 7
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 41 76
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 39 62
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 40 57
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 41 33
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 40 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

37 31
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 26 1.87
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 17 2.20
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

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