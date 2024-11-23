«Анахайм» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде в овертайме обыграл «Анахайм» — 3:2.

На шайбы Дрю Хеллесона и Исака Лундстрема «Сэйбрз» ответили точными бросками Пейтона Кребса, Джейсона Закера и Иржи Кулиха. Гости уступали со счетом 0:2 до 39-й минуты.