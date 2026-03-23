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«Анахайм» переиграл «Баффало» в матче с 11 голами

Павел Лопатко

«Анахайм» победил «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ.

У хозяев заброшенными шайбами в основное время отметились Крис Крайдер, Джексон Лакомб, Бекетт Сенекке, Трой Терри и Микаэль Гранлунд. У гостей забили Алекс Так, Джош Доан, Джек Куинн, Оуэн Пауэр и Зак Бенсон.

Гол в овертайме на счету Терри.

«Баффало» проиграл после четырех побед подряд. Он занимает второе место в таблице Восточной конференции (95 очков после 71 игры). «Анахайм» (82 очка после 70 встреч) идет на четвертом месте в Западной конференции.

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НХЛ. Регулярный чемпионат
23 марта, 03:00. Honda Center (Анахайм)
Анахайм
Баффало
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 4 3 1 6
2 Питтсбург 2 2 0 4
3 Каролина 3 1 2 3
4 Айлендерс 2 1 1 2
5 Вашингтон 2 1 1 2
6 Коламбус 2 1 1 2
7 Нью-Джерси 2 1 1 2
8 Филадельфия 3 0 3 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 3 2 1 4
2 Флорида 3 1 2 4
3 Монреаль 2 1 1 3
4 Оттава 1 1 0 2
5 Баффало 2 1 1 2
6 Тампа-Бэй 2 1 1 2
7 Торонто 3 1 2 2
8 Детройт 2 0 2 0
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 2 2 0 4
2 Миннесота 2 2 0 4
3 Юта 3 2 1 4
4 Виннипег 2 1 1 3
5 Сент-Луис 2 1 1 2
6 Нэшвилл 2 1 1 2
7 Даллас 2 0 2 0
8 Чикаго 3 0 3 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 3 2 1 5
2 Анахайм 2 2 0 4
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5.10 01:00 Рейнджерс – Юта 4 : 2
5.10 03:00 Сиэтл – Калгари 6 : 1
5.10 03:00 Анахайм – Флорида 3 : 2 ОТ
5.10 04:00 Ванкувер – Вегас 2 : 3
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