«Анахайм» переиграл «Баффало» в матче с 11 голами

«Анахайм» победил «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ.

У хозяев заброшенными шайбами в основное время отметились Крис Крайдер, Джексон Лакомб, Бекетт Сенекке, Трой Терри и Микаэль Гранлунд. У гостей забили Алекс Так, Джош Доан, Джек Куинн, Оуэн Пауэр и Зак Бенсон.

Гол в овертайме на счету Терри.

«Баффало» проиграл после четырех побед подряд. Он занимает второе место в таблице Восточной конференции (95 очков после 71 игры). «Анахайм» (82 очка после 70 встреч) идет на четвертом месте в Западной конференции.

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