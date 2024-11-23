«Баффало» в овертайме победил «Анахайм», отыгравшись со счета 0:2

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде в овертайме обыграл «Анахайм» со счетом 3:2.

На шайбы Дрю Хеллесона и Исака Лундстрема «Сэйбрз» ответили точными бросками Пейтона Кребса, Джейсона Закера и Иржи Кулиха. Гости уступали со счетом 0:2 до 39-й минуты.

После этого матча «Баффало» с 21 очком занимает восьмое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 19 очками — на 11-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Баффало» — 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Хеллесон — 1 (Зеграс, Карлссон), 4:02 — 1:0. Лундестрем — 3 (Джонстон, Зеллвегер), 34:07 — 2:0. Кребс — 3 (Так, Пауэр), 38:37 — 2:1. Зукер — 5 (Пауэр), 39:27 — 2:2. Кулих — 2 (Так, Пауэр), 64:00 — 2:3.

Вратари: Гибсон — Луукконен.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 24 (6+8+10+0) — 33 (12+9+8+4).

Наши: Минтюков (22.25/1/-1) — -.

23 ноября. Анахайм. Honda Center.