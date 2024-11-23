«Баффало» в овертайме победил «Анахайм», отыгравшись со счета 0:2
«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде в овертайме обыграл «Анахайм» со счетом 3:2.
На шайбы Дрю Хеллесона и Исака Лундстрема «Сэйбрз» ответили точными бросками Пейтона Кребса, Джейсона Закера и Иржи Кулиха. Гости уступали со счетом 0:2 до 39-й минуты.
После этого матча «Баффало» с 21 очком занимает восьмое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 19 очками — на 11-й строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Баффало» — 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Хеллесон — 1 (Зеграс, Карлссон), 4:02 — 1:0. Лундестрем — 3 (Джонстон, Зеллвегер), 34:07 — 2:0. Кребс — 3 (Так, Пауэр), 38:37 — 2:1. Зукер — 5 (Пауэр), 39:27 — 2:2. Кулих — 2 (Так, Пауэр), 64:00 — 2:3.
Вратари: Гибсон — Луукконен.
Штраф: 11 — 11.
Броски: 24 (6+8+10+0) — 33 (12+9+8+4).
Наши: Минтюков (22.25/1/-1) — -.
23 ноября. Анахайм. Honda Center.
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|10
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|6
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|8
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|18
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|8
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|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|20
|17
|3
|34
|2
|Миннесота
|19
|13
|6
|29
|3
|Даллас
|18
|12
|6
|24
|4
|Колорадо
|20
|11
|9
|22
|5
|Сент-Луис
|21
|9
|12
|19
|6
|Юта
|19
|7
|12
|17
|7
|Чикаго
|20
|7
|13
|15
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|15
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|12
|8
|26
|2
|Калгари
|20
|11
|9
|25
|3
|Лос-Анджелес
|20
|10
|10
|23
|4
|Эдмонтон
|21
|10
|11
|22
|5
|Ванкувер
|18
|9
|9
|21
|6
|Сиэтл
|20
|10
|10
|21
|7
|Анахайм
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|8
|11
|19
|8
|Сан-Хосе
|22
|6
|16
|17
|23.11
|03:00
|
Питтсбург – Виннипег
|1 : 4
|23.11
|06:00
|
Анахайм – Баффало
|2 : 3 ОТ
|23.11
|21:00
|
Филадельфия – Чикаго
|- : -