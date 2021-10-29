«Анахайм» в овертайме проиграл «Баффало»
07:35
«Анахайм» потерпел поражение от «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Дакс» проиграли пятую встречу кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Баффало» — 3:4 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)
Голы: Гиргенсонс — 3 (Окпосо, Пысик), 15:03 — 0:1. Асплунд — 2 (бол., Далин, Олофссон), 24:24 — 0:2. Руотсалайнен — 1 (Бьорк, Хиностроза), 26:01 — 0:3. Терри — 3 (Гетцлаф, Фаулер), 27:46 — 1:3. Хенрик — 2 (Сильферберг, Лундестрем), 36:31 — 2:3. Бенуа — 1 (Шаттенкирк), 45:59 — 3:3. Асплунд — 3 (Олофссон), 64:16 — 3:4.
Вратари: Столарз — Андерсон.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 37 (17+10+10+0) — 29 (12+14+1+2).
29 октября. Анахайм. Honda Center.
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