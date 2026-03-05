«Анахайм» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» проиграли «Анахайму» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5.

У гостей единственную шайбу забросил Андерс Ли. У хозяев отличились Каттер Готье (дубль), Беккет Сеннеке, Райан Полинг и Фрэнк Ватрано.

У «Айлендерс» прервалась серия из пяти побед подряд. Они занимают седьмое место в таблице Восточной конференции с 75 очками после 62 матчей. «Анахайм» (61 очко после 71 игры) располагается на пятом месте в Западной конференции.

В следующем матче «Айлендерс» 6 марта сыграют на выезде с «Лос-Анджелесом». «Анахайм» 7 марта примет «Монреаль».

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