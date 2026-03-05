«Анахайм» дома победил «Айлендерс», у Минтюкова голевая передача

«Анахайм» на своем льду обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У хозяев дубль оформил Каттер Готье, по шайбе забросили Беккет Сеннеке, Райан Полинг и Фрэнк Ватрано. Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился результативной передачей.

У гостей отличился Андерс Ли.

«Дакс» набрали 71 очко и занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, команда из Нью-Йорка с 75 очками — на седьмой строчке «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

5 марта, 06:00. Honda Center (Анахайм) Анахайм Айлендерс

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