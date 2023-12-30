«Анахайм» — «Аризона»: видеообзор матча НХЛ

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«Аризона» победила «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Аризона» занимает седьмое место в таблице Западной конференции с 40 очками в 35 матчах.

«Анахайм» идет на 14-й строчке с 26 очками в 35 играх.