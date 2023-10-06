«Анахайм» проиграл «Аризоне» в предсезонном матче НХЛ

«Аризона» обыграла «Анахайм» в предсезонном матче НХЛ — 4:2. Встреча прошла на льду «Хонда Центра» в Анахайме.

Российские игроки «Дакс» Илья Любушкин и Павел Минтюков не отметились результативными действиями.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. «Анахайм» начнет регулярный чемпионат игрой с «Вегасом» (15 октября), а «Аризона» встретится с «Нью-Джерси» (14 октября).