«Аризона» обыграла «Анахайм» в гостях
«Анахайм» в домашнем матче проиграл «Аризоне» со счетом 0:2 в регулярном чемпионате НХЛ
У победителей голами отметились нападающий Клейтон Келлер и форвард Лоусон Круз.
«Аризона» выиграла шестой из семи последних матчей, команда занимает 7-е место на «Западе», набрав 40 очков в 35 матчах. «Анахайм» потерпел поражение в третьей игре из последних четырех. Команда идет 14-й, имея в активе 26 баллов после 35 встреч.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Аризона» — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0
Голы: Келлер — 13 (бол., Шмальц, Керфут), 7:38 — 0:1. Крауз — 15 (Маччелли), 30:05 — 0:2.
Вратари: Гибсон — Ингрэм.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 28 (10+7+11) — 32 (11+14+7).
Наши: Любушкин (17.23/1/0), Минтюков (16.21/1/0) — -.
30 декабря. Анахайм. Honda Center. 13000 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|34
|24
|10
|49
|2
|Айлендерс
|35
|17
|18
|43
|3
|Филадельфия
|35
|19
|16
|43
|4
|Каролина
|36
|19
|17
|42
|5
|Нью-Джерси
|34
|19
|15
|40
|6
|Вашингтон
|33
|17
|16
|39
|7
|Питтсбург
|33
|16
|17
|36
|8
|Коламбус
|37
|12
|25
|31
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|33
|20
|13
|46
|2
|Флорида
|35
|21
|14
|44
|3
|Торонто
|33
|17
|16
|41
|4
|Тампа-Бэй
|36
|17
|19
|39
|5
|Детройт
|36
|17
|19
|38
|6
|Монреаль
|34
|15
|19
|35
|7
|Баффало
|36
|14
|22
|32
|8
|Оттава
|31
|13
|18
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|36
|22
|14
|47
|2
|Даллас
|34
|21
|13
|46
|3
|Виннипег
|33
|20
|13
|44
|4
|Аризона
|35
|19
|16
|40
|5
|Нэшвилл
|36
|19
|17
|39
|6
|Сент-Луис
|35
|18
|17
|37
|7
|Миннесота
|33
|16
|17
|36
|8
|Чикаго
|35
|11
|24
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|36
|23
|13
|49
|2
|Вегас
|37
|22
|15
|49
|3
|Лос-Анджелес
|32
|20
|12
|44
|4
|Сиэтл
|37
|14
|23
|37
|5
|Эдмонтон
|32
|16
|16
|33
|6
|Калгари
|35
|14
|21
|33
|7
|Анахайм
|35
|13
|22
|26
|8
|Сан-Хосе
|36
|9
|27
|21
|30.12
|03:00
|
Оттава – Нью-Джерси
|2 : 6
|30.12
|03:00
|
Флорида – Рейнджерс
|4 : 3
|30.12
|03:00
|
Детройт – Нэшвилл
|5 : 4 ОТ
|30.12
|03:00
|
Коламбус – Торонто
|6 : 5 ОТ
|30.12
|03:30
|
Айлендерс – Вашингтон
|5 : 1
|30.12
|04:00
|
Даллас – Чикаго
|5 : 4 ОТ
|30.12
|04:00
|
Сент-Луис – Колорадо
|1 : 2
|30.12
|06:00
|
Сиэтл – Филадельфия
|2 : 1 ОТ
|30.12
|06:00
|
Анахайм – Аризона
|0 : 2
|30.12
|22:00
|
Виннипег – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|58
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|36
|56
|
|
Вильям Нюландер
Торонто
|33
|48
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|32
|29
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|36
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|24
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1