«Аризона» обыграла «Анахайм» в гостях

«Анахайм» в домашнем матче проиграл «Аризоне» со счетом 0:2 в регулярном чемпионате НХЛ

У победителей голами отметились нападающий Клейтон Келлер и форвард Лоусон Круз.

«Аризона» выиграла шестой из семи последних матчей, команда занимает 7-е место на «Западе», набрав 40 очков в 35 матчах. «Анахайм» потерпел поражение в третьей игре из последних четырех. Команда идет 14-й, имея в активе 26 баллов после 35 встреч.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Аризона» — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0

Голы: Келлер — 13 (бол., Шмальц, Керфут), 7:38 — 0:1. Крауз — 15 (Маччелли), 30:05 — 0:2.

Вратари: Гибсон — Ингрэм.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 28 (10+7+11) — 32 (11+14+7).

Наши: Любушкин (17.23/1/0), Минтюков (16.21/1/0) — -.

30 декабря. Анахайм. Honda Center. 13000 зрителей.