«Аризона» обыграла «Анахайм» в овертайме, Любушкин сделал голевую передачу
«Аризона» обыграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ.
Автором победной шайбы в овертайме стал форвард «Койотс» Клэйтон Келлер. Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин сделал результативную передачу в середине третьего периода встречи.
«Аризона» прервала серию из 6 поражений подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Аризона» — 5:6 ОТ (3:2, 0:1, 2:2, 0:1)
Голы: Бойд — 7 (Кессел, Келлер), 2:46 — 0:1. Шаттенкирк — 6 (бол., Фаулер, Терри), 5:47 — 1:1. Линдхольм — 4 (Стил, Ракелль), 6:44 — 2:1. Грант — 3 (Сильферберг, Лундестрем), 8:41 — 3:1. Фишер — 3 (бол., Хейтон, Шмальц), 15:12 — 3:2. Келлер — 8 (Гостисбеер), 39:26 — 3:3. Зеграс — 8 (Драйсдейл, Линдхольм), 42:07 — 4:3. Лэдд — 4 (Бойд, Любушкин), 48:35 — 4:4. Кессел — 5 (Бойд, Строльман), 49:41 — 4:5. Линдхольм — 5 (бол., Зеграс, Гетцлаф), 53:10 — 5:5. Келлер — 9 (Шмальц), 62:09 — 5:6.
Вратари: Гибсон — Уэджвуд.
Штраф: 18 — 20.
Броски: 37 (11+6+19+1) — 27 (5+13+6+3).
Наши: — - Любушкин (20.38/1/-1).
18 декабря. Анахайм. Honda Center.
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