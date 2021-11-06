«Анахайм» обыграл «Аризону». «Койотс» проиграли все 11 стартовых матчей

«Анахайм» переиграл «Аризону» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Дакс» одержали третью победу кряду. «Койотс» проиграли все 11 встреч на старте сезона.

Российский защитник Илья Любушкин очков не набрал. За 19 с половиной минут на льду он отметился двумя бросками по воротам соперника.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Аризона» — 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Голы: Хенрик — 5 (Гетцлаф, Терри), 0:34 — 1:0. Милано — 2 (бол., Хенрик, Шаттенкирк), 18:13 — 2:0. Кэррик — 2 (Грант, Драйсдейл), 29:46 — 3:0. Гостисбеер — 1 (О`Брайен, Фишер), 59:52 — 3:1.

Вратари: Столарз — Веймелка.

Штраф: 16 — 40.

Броски: 31 (8+13+10) — 29 (15+5+9).

Наши: — - Любушкин (19.37/2/0).

6 ноября. Анахайм. Honda Center.