Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров в интервью Sport24 прокомментировал подписание контракта-новичка с «Торонто». 19-летний форвард ближайший сезон проведет в уфимской команде на правах аренды.

— После драфта у меня складывалось впечатление, что вы только и думаете о том, чтобы по окончании сезона уехать в «Торонто». Права ли я?

— Это не так. Мысли, конечно, возникали, но я понимал, что мне будет лучше еще поиграть в «Салавате»... А когда мой агент рассказал о варианте с арендой, то подумал, что это будет идеально. При этом в течение всего сезона я был сконцентрирован на игре за родной клуб и сборную России.

— Насколько я знаю, изначально «Торонто» не хотело вас в аренду отпускать, а просто хотело заключить контракт новичка. Вы такой вариант рассматривали?

— Насколько я знаю было несколько потенциальных вариантов сотрудничества, в том числе и заключить контракт новичка в этом году, но было принято решение, что мне не стоит торопиться уезжать в НХЛ.

— Большинство болельщиков и журналистов считает, что вам рано в НХЛ. Глядя на состав «Торонто», кажется, что они правы. Какое у вас мнение?

— У «Мэйпл Лифс» шикарная команда, в нападении много звезд мирового уровня. Я сам понимаю, что пробиться будет непросто и нужно проделать огромный объем работы для того, чтобы быть в составе «Торонто», но в первую очередь надо выйти на лидирующие позиции в «Салавате». У меня будет время, и я приложу максимум усилий для этого.

«Торонто» выбрал россиянина на драфте-2020 под общим 15-м номером. В этом сезоне он провел 39 матчей за «Салават» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 13 (9+4) очков, в 9 встречах плей-офф форвард не отметился набранными баллами.