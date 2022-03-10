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The Wall Street Journal — об Овечкине: «Стоит отвлечься от Овечкина — и ты рискуешь, что он уже нанес бросок»

Американское издание The Wall Street Journal оценило игру Александра Овечкина в этом сезоне
Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Журналистка The Wall Street Journal Лайне Хиггинс оценила игру нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в сезоне-2021/22.

«Стоит отвлечься от Овечкина — и ты рискуешь, что он уже нанес бросок. Если ты следишь за ним — то рискуешь, что упустишь из вида пас, который он отдаст своему одноклубнику, а тот завершит атаку голом.

Не повредило и то, что Овечкин играет вместе с одними из лучших центральных нападающих-плеймейкеров в НХЛ — Никласом Бэкстремом и Евгением Кузнецовым. Вот почему статистика Овечкина в этом сезоне настолько примечательна — большинство его передач были совершены без Бэкстрема на льду. Швед пропустил первые 28 матчей из-за травмы бедра, он вернулся на лед только в середине декабря», — говорится в статье Хиггинс.

В сезоне-2021/22 Овечкин набрал 70 (36+34) очков в 56 матчах, 36-летний россиянин занимает 8-е место в списке лучших бомбардиров сезона и идет на 4-й строчке в таблице лучших снайперов.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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2 Рейнджерс 57 36 21 77
3 Питтсбург 58 34 24 77
4 Вашингтон 59 31 28 72
5 Коламбус 57 28 29 59
6 Айлендерс 53 21 32 50
7 Нью-Джерси 57 21 36 47
8 Филадельфия 56 18 38 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 57 39 18 83
2 Тампа-Бэй 56 37 19 80
3 Торонто 57 37 20 78
4 Бостон 57 34 23 73
5 Детройт 57 24 33 54
6 Оттава 56 20 36 45
7 Баффало 58 18 40 44
8 Монреаль 57 15 42 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 58 41 17 87
2 Сент-Луис 56 32 24 71
3 Миннесота 55 33 22 69
4 Нэшвилл 56 32 24 68
5 Даллас 56 32 24 67
6 Виннипег 57 25 32 60
7 Чикаго 58 21 37 50
8 Аризона 56 17 39 38
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 56 34 22 75
2 Лос-Анджелес 58 32 26 71
3 Вегас 58 32 26 68
4 Эдмонтон 58 31 27 66
5 Ванкувер 58 29 29 64
6 Анахайм 59 27 32 63
7 Сан-Хосе 56 24 32 55
8 Сиэтл 59 17 42 39
Результаты / календарь
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10.03 04:00
Эдмонтон – Вашингтон
 4 : 3 ОТ
10.03 06:30
Ванкувер – Монреаль
 5 : 3
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 57 81
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 58 79
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 57 78
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 54 43
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 58 38
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 57 38
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 37 1.93
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 26 2.02
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 44 2.11
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