Журналистка The Wall Street Journal Лайне Хиггинс оценила игру нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в сезоне-2021/22.

«Стоит отвлечься от Овечкина — и ты рискуешь, что он уже нанес бросок. Если ты следишь за ним — то рискуешь, что упустишь из вида пас, который он отдаст своему одноклубнику, а тот завершит атаку голом.



Не повредило и то, что Овечкин играет вместе с одними из лучших центральных нападающих-плеймейкеров в НХЛ — Никласом Бэкстремом и Евгением Кузнецовым. Вот почему статистика Овечкина в этом сезоне настолько примечательна — большинство его передач были совершены без Бэкстрема на льду. Швед пропустил первые 28 матчей из-за травмы бедра, он вернулся на лед только в середине декабря», — говорится в статье Хиггинс.

В сезоне-2021/22 Овечкин набрал 70 (36+34) очков в 56 матчах, 36-летний россиянин занимает 8-е место в списке лучших бомбардиров сезона и идет на 4-й строчке в таблице лучших снайперов.