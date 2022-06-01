Американский журналист заявил, что Овечкин мешает перестройке «Вашингтона»

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин мешает перестройке команды.

«Мешает ли Овечкин перестройке «Вашингтона»? Да, это абсолютно так, — говорится в материале журналиста на сайте The Athletic. — Когда в прошлом году руководство приняло решение переподписать Овечкина, жребий был брошен.

Я не завидую положению, в котором оказались лица, принимающие решения в команде. С одной стороны, ядро во главе с Овечкиным ожидает, что руководство продолжит окружать его достаточным количеством талантов, чтобы оставаться конкурентоспособными. С другой стороны, то же самое стареющее ядро проигрывало в первом раунде четыре года подряд и отчаянно нуждается в приливе молодых сил и юношеского задора».

В прошедшем сезоне Овечкин набрал 90 (50+40) очков в 77 матчах. Он выступает за «Вашингтон» с 2005 года.