Американский журналист заявил, что НХЛ потеряет 500-600 миллионов долларов из-за коронавируса

Журналист североамериканского издания The Athletic Тарик Эль Башир предположил, как коронавирус отразится на финансовой составляющей НХЛ. Сезон возобновится в формате плей-офф из 24 команд.

— НХЛ собирается продлить контракты игроков, которые истекают 30 июня, до фактического окончания сезона. Что же будет с эскроу?

— Безусловно, эскроу возрастет. Если бы сезон отменили, НХЛ потеряла бы около миллиарда и триста миллионов долларов. Сейчас они понесут потери в 500-600 миллионов. Рост эскроу зависит от потерянной суммы. Именно поэтому лига и приняла решение доиграть сезон, несмотря на все риски. Никто не хочет подвергать опасности себя и свои семьи, но на кону стоит большая экономическая структура. В следующем году НХЛ, в любом случае, также потеряет много денег. Но, думаю, они сделают все возможное, чтобы не слишком завышать эскроу.

— Может ли он возрасти до 40-50 процентов в худшем случае?

— Не думаю. 25 процентов — оптимальный вариант. Но в следующем году очень многое зависит от того, разрешат ли болельщикам присутствовать на матчах. Половина прибыли лига получает именно от билетов, атрибутики, напитков, фаст фуда на арене и, элементарно, с парковки.

«У «Вашингтона» большие шансы взять второй Кубок Стэнли». Автор The Athletic — о предстоящем плей-офф НХЛ