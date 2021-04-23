Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Американский журналист высказался против того, чтобы Капризов получил «Колдер Трофи»

16:52
Кирилл Капризов. Фото nhl.com
Кирилл Капризов. Фото nhl.com
Теги:

Комментатор TSN Горд Миллер 23 апреля на своей странице в Twitter высказал свое мнение относительно приза лучшему новичку сезона в НХЛ.

«Пошли отличные разговоры о том, кто же получил «Колдера». Присоединюсь к обсуждению. Мне кажется, нужно учесть еще один фактор: профессиональные лиги, в которых хоккеист играл ранее. Капризов провел 340 матчей за шесть сезонов в НХЛ, а Робертсон — 63 (3 в НХЛ в прошлом сезоне и 60 в АХЛ)», — написал Миллер.

«Колдер Трофи» — приз лучшему новичку НХЛ. По мнению экспертов, одним из главных фаворитов на эту награду является форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.

В нынешнем сезоне НХЛ 23-летний Капризов провел 45 матчей, в которых набрал 38 (19+19 очков). Его конкурент, 21-летний американец Джейсон Робертсон из «Далласа» — 36 очков (14+22) в 41 матче.

Читайте также

Евро-2020 примут 11 городов. Санкт-Петербург по числу матчей уступает только Лондону
Плутник и Николич обсудили дальнейшее сотрудничество «Локомотива» с сербским тренером
Тарасова и Морозов были вместе с группой Тутберидзе на съемках «Вечернего Урганта»
Утвержден состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2021/22

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд