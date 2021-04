Американский журналист высказался против того, чтобы Капризов получил «Колдер Трофи»

Комментатор TSN Горд Миллер 23 апреля на своей странице в Twitter высказал свое мнение относительно приза лучшему новичку сезона в НХЛ.

«Пошли отличные разговоры о том, кто же получил «Колдера». Присоединюсь к обсуждению. Мне кажется, нужно учесть еще один фактор: профессиональные лиги, в которых хоккеист играл ранее. Капризов провел 340 матчей за шесть сезонов в НХЛ, а Робертсон — 63 (3 в НХЛ в прошлом сезоне и 60 в АХЛ)», — написал Миллер.

«Колдер Трофи» — приз лучшему новичку НХЛ. По мнению экспертов, одним из главных фаворитов на эту награду является форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.

В нынешнем сезоне НХЛ 23-летний Капризов провел 45 матчей, в которых набрал 38 (19+19 очков). Его конкурент, 21-летний американец Джейсон Робертсон из «Далласа» — 36 очков (14+22) в 41 матче.

Great conversation about the Rookie of the Year race. One thing I think should be taken into account is the pro games played previously in other leagues. Kaprizov played 340 games over 6 seasons in the KHL, while Robertson played 63 (3 in the NHL, 60 in the AHL last year.) https://t.co/23uKARwPxo