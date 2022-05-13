Американский журналист Томас Уэлч рассказал о впечатлениях от игры нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова в текущем сезоне НХЛ.

«Если я что-то и понял из серии «Миннесоты», так это то, что Кирилл Капризов — абсолютно крутой хоккеист. Чистый кайф. Он слишком хорош, чтобы «Миннесота» не вернулась в плей-офф и он слишком хорош, чтобы не пройти с командой еще дальше в плей-офф», — написал Уэлч в своем Twitter.

«Миннесота» проиграла «Сент-Луису» в первом раунде плей-офф со счетом 2-4 в серии.

В регулярном чемпионате НХЛ 25-летний Капризов провел 81 матч и набрал 108 (47+61) очков при показателе полезности «+27».