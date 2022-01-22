Журналист высказался об игре Капризова в матче НХЛ между «Миннесотой» и «Чикаго»

«Чикаго» дома проиграл «Миннесоте» (1:5) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов сделал две голевые передач. Он заработал показатель полезности «+3».

«Райан Хартман забивает по возвращении в Чикаго. Ему нужно купить Кириллу Капризову вкусный ужин со стейком за эту голевую передачу», — прокомментировал первый ассист россиянина журналист Дэйн Митцутани.

24-летний Капризов набрал 97 (43+54) очков за первые 90 матчей в НХЛ, заняв 4-е место в истории среди российских игроков лиги.