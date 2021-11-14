Американский защитник «Вегаса» грубо встретил Василия Подколзина в средней зоне
09:05
В матче регулярного чемпионата между «Вегасом» и «Ванкувером» защитник «Рыцарей» Брэйден Макнэбб грубо встретил форварда соперника Василия Подколзина.
За россиянина вступился защитник Оливер Экман-Ларссон, который в итоге получил 4 минуты штрафа, в то время как Макнэбб отделался двумя.
В итоге" Вегас" реализовал большинство благодаря точному броску Евгения Дадонова.
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