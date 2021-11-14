Американский защитник «Вегаса» грубо встретил Василия Подколзина в средней зоне

В матче регулярного чемпионата между «Вегасом» и «Ванкувером» защитник «Рыцарей» Брэйден Макнэбб грубо встретил форварда соперника Василия Подколзина.

За россиянина вступился защитник Оливер Экман-Ларссон, который в итоге получил 4 минуты штрафа, в то время как Макнэбб отделался двумя.

В итоге" Вегас" реализовал большинство благодаря точному броску Евгения Дадонова.