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Американский защитник «Вегаса» грубо встретил Василия Подколзина в средней зоне

09:05
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В матче регулярного чемпионата между «Вегасом» и «Ванкувером» защитник «Рыцарей» Брэйден Макнэбб грубо встретил форварда соперника Василия Подколзина.

За россиянина вступился защитник Оливер Экман-Ларссон, который в итоге получил 4 минуты штрафа, в то время как Макнэбб отделался двумя.

В итоге" Вегас" реализовал большинство благодаря точному броску Евгения Дадонова.

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Артур Хайруллин все материалы автора
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