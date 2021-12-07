Обозреватель Lohud.com Винс Меркольяно прокомментировал ситуацию с «Рейнджерс» и российским нападающим Виталием Кравцовым.

Клуб хотел отправить россиянина в АХЛ, но Крацов отказался ехать в фарм. Конфликт закончился тем, что игрока отдали в аренду в КХЛ, где он теперь выступает за «Трактор».

«Думаю, виноваты обе стороны — и «Рейнджерс» где-то напортачили, и Кравцов. Если бы он поехал в АХЛ в этом сезоне, то уверен, что быстро вернулся бы в основу. Если бы он поехал туда и доказал бы своей игрой, его бы достаточно быстро подняли обратно.

С другой стороны я знаю, что Кравцов считал, что «Рейнджерс» намекали ему, что в этом году он будет в основе. Понимаю его разочарование, когда его отправили в АХЛ. «Рейнджерс» должны были предвидеть это, ведь раньше дела тоже шли не так гладко. Пару лет назад он тоже был расстроен отправкой в АХЛ, тогда он вернулся в Россию в первый раз. Думаю, «Рейнджерс» допустили ошибку, не оставив его в основе. Но и Кравцов допустил ошибку, отказавшись ненадолго съездить в АХЛ. Думаю, в «Рейнджерс» посчитали, что Кравцов хочет идти по пути наименьшего сопротивления. Сейчас обе стороны разочарованы друг в друге», — сказал Меркольяно «Чемпионату».