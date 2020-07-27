«Американцы сами это породили и теперь пожинают плоды». Российский хоккеист высказался о протестах в США

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Прохоркин в интервью «СЭ» прокомментировал протесты в США из-за расовой несправедливости. Прошлый сезон 26-летний россиянин провел в «Лос-Анджелесе».

— Что думаете о протестах в США и движении Black lives matter?

— Они сами до этого дошли. Сами породили и теперь пожинают плоды. Но я там не живу, я не гражданин США, чтобы что-то говорить. В Беверли-Хиллз было страшно, его буквально разносили. Хорошо, что мы уехали к тому моменту. Было реально неспокойно. Ребята рассказывали мне, что там творилось. Хотя до этого всегда было все нормально. Как раз в Лос-Анджелесе живут люди разных цветов и народов.

— Говорят, что в Калифорнии много бомжей.

— Очень много. Во время паузы на Матч всех звезд мы поехали в Сан-Франциско — по незнанке взяли в центре города гостиницу. А там у них палатки, готовили и жили на улице — это был просто ужас. (Михаил Зислис, Алена Гребенькова)