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«Американцы — наверху, вы, приезжие — никто». Речь тренера «Сан-Хосе» перед русскими и европейскими хоккеистами

22:18
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Сын нападающего Алексея Егорова Никита Егоров в интервью «СЭ» рассказал, как относились к российским игрокам в «Сан-Хосе».

— Перед первой игрой за «Сан-Хосе» в команде, помимо папы, были Назаров, Козлов и несколько европейцев. Кевин Константин позвал их в тренерскую, встал перед ними на стол, чтобы тем самым показать, кто они здесь. Американцы наверху, а вы — приезжие — никто. Либо вы приносите результат команде, либо не отбирайте хлеб у местных. Идите играть в низшие лиги. Это мне рассказывал дядя — папин родной брат.

Полностью интервью Никиты Егорова читайте здесь

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