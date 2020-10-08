Альянс хоккейного разнообразия разорвал договор с НХЛ

Альянс хоккейного разнообразия на страницах в соцсетях заявил, что будет действовать отдельно от НХЛ. Данная организация ведет борьбу с проявлениями расизма в спорте.

«Мы так и не получили поддержки от НХЛ, в отличие от общественности. К сожалению, лига не хочет брать на себя никаких обязанностей, чтобы бороться с проявлениями расизма в хоккее. В дальнейшем мы будем действовать отдельно от НХЛ», — идет речь в заявлении.

Хоккейный инсайдер Рик Уайтсхем сообщает, что альянс хотел получить от лиги 100 миллионов долларов на 10 лет.