Альянс Алиу и Кейна проведет презентации для команд НХЛ
08:13
Альянс хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance) проведет презентации для клубов, находящихся в пузырях НХЛ в Торонто и Эдмонтоне, сообщает в Twitter журналист Эллиотт Фридман.
Лидерами организации, созданной для борьбы с проявлениями расизма в хоккее, являются Аким Алиу и Эвандер Кейн.
На встрече будут обсуждаться такие темы, как создание стратегии изменений, а также вопрос партнерских ассоциаций и организаций, подписывающих соглашение с альянсом.