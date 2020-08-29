Альянс Алиу и Кейна проведет презентации для команд НХЛ

Альянс хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance) проведет презентации для клубов, находящихся в пузырях НХЛ в Торонто и Эдмонтоне, сообщает в Twitter журналист Эллиотт Фридман.

Лидерами организации, созданной для борьбы с проявлениями расизма в хоккее, являются Аким Алиу и Эвандер Кейн.

На встрече будут обсуждаться такие темы, как создание стратегии изменений, а также вопрос партнерских ассоциаций и организаций, подписывающих соглашение с альянсом.