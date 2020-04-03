Алтыбармакян считает, что его нельзя сравнивать с Панариным

Нападающий Андрей Алтыбармакян, подписавший контракт новичка с «Чикаго», отметил, что его нельзя сравнивать с российским форвардом «Блэкхокс» Артемия Панарина.

— Статистика у меня совсем немножко не такая, как у Панарина, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Алыбармакяна. — Конечно, нас сравнивать нельзя. У каждого свой путь. Когда Артемий уезжал, он был одной из главных звезд КХЛ. А я провел третий неполный сезон в этой лиге.

Если же говорить о моем последнем сезоне в «Сочи», то для меня это был отличный вариант в КХЛ. Я каждый сезон расту, и замечаю это. Считаю, что для 21 года провел абсолютно нормальный чемпионат. Идеальных сезонов не бывает. Может, не все получается, но я вижу, как прибавил в этом первенстве. Да, я сделал шаг вперед. И знаю, где мне стоит добавить.

На данном этапе я решил продолжить карьеру в НХЛ. И это будет хорошо для моего прогресса. Работать и тренироваться, думаю, мне будет лучше в Северной Америке. Я сделал такой выбор.