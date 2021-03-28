Бывший игрок НХЛ и КХЛ рассказал о проявлениях расизма, с которыми сталкивалась его семья в России
16:36
Хоккеист Аким Алиу рассказал о проявлениях расизма, с которыми сталкивалась его семья.
Алиу родился в Нигерии. Его отец — нигериец, мать — украинка.
«Я рос, видя, что моя мама была единственной белой женщиной в деревне в Африке, где я родился. Мой отец из этой деревни.
В России моего отца подвергали досмотру с раздеванием, избивали хулиганы за то, что он черный...
Когда ты молод, это на тебе сказывается, ты начинаешь смотреть на жизнь немного по-другому», — сказал Алиу в интервью BBC.
Хоккеист также сообщил, что в первые годы его пребывания в Канаде над ним издевались из-за того, что он не знал язык.
Алиу ранее играл за «Калгари» в НХЛ и «Амур» в КХЛ.
Сейчас он является одним из лидеров движения за равноправие и борьбу с расизмом в НХЛ.
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