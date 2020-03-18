Алиса Знарок рассказала, как они с Панариным проводят время на карантине

Алиса Знарок, девушка форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, отметила, что во избежание заражения коронавирусом они ходят в магазин в перчатках.

— У нас все спокойно, без паники и дефицита продуктов, — ответила Знарок о ситуации вокруг пандемии коронавируса. — Смотрим фильмы, общаемся, готовим и занимаемся домашними делами. Никакого вина, я трезвенник, в магазин ходим без маски, но в перчатках.

Так странно постоянно видеть его дома, но мне это нравится. Наконец-то у него появилось время закончить все дела и насладиться нашим новым домом.

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По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек. Умерших — 7865, выздоровевших — 80 840. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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