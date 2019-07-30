Алиса Знарок рассказала, как ее отец отреагировал на их отношения с Панариным

Дочь бывшего тренера сборной России Олега Знарка Алиса Знарок рассказала как ее отец отреагировал на их отношения с форвардом "Рейнджерс" Артемием Панариным.

– Какой была первая реакция Олега Валерьевича?

– Папа не догнал, и это было очень смешно: знали все, кроме него, – сказала Знарок в интервью "РИА Новости". – О нас же писали в интернете, но он там не сидит, новости не читает. После ЧМ вернулась в Ригу, через две недели позвонил Артемий: "Поехали куда-нибудь вместе". За день до выезда, уже собрав вещи и оформив документы, набрал папа.

– Алиса, что завтра делаешь?

– Улетаю.

– Куда?

– В Италию.

– А с кем?

– С Артемием.

– … Я тебе перезвоню, – и бросил трубку.



Папы не было два часа. Не знаю, что он делал, – дома никого не было. Потом он снова позвонил и, как ни в чем не бывало (видимо, его мама успокоила или еще что-то), заговорил на отвлеченные темы. Ни слова о нас с Темой. Уже на следующем турнире сборных они поговорили по-мужски. Тема сказал, что берет ответственность за меня, хочет, чтобы я переехала к нему в Чикаго. И папа дал свое благословение: "Ну, поезжайте, я тебе доверяю".

– В общем, Тема быстро нашел общий язык с папой.

– О да! Последний раз в Америку приехала вся семья: я, мама, сестра, папа. Артемий уехал с командой на выезд. У нас был маршрут Коламбус – Майами. Папа говорит: "Может, я в Тампу к Теме поеду?" "Ну, если ты хочешь…" Для него это приятный бонус – поговорить о хоккее с экспертом. А то у него всю жизнь вокруг были одни девочки.