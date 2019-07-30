Алиса Знарок ответила на вопрос о возможной свадьбе с Панариным

Дочь бывшего тренера сборной России Олега Знарка Алиса Знарок ответила на вопрос о свадьбе с возлюбленным, форвардом "Рейнджерс" Артемием Панариным.

– Очень многие любят писать в Instagram: "Когда свадьба?" Тогда, когда она будет, – сказала Знарок в интервью "РИА Новости". И когда мы поженимся, не надо писать "Когда будут дети?" Все пары разные, мы живем сегодняшним днем, наслаждаемся им. Многие как думают: раз мы встречаемся, значит, нужно жениться. И выносят друг другу мозг. Зачем?

Жениться нужно по обоюдному желанию. Чтобы это было вовремя, а всем – кайфово. Вообще, мы уже как муж и жена живем много лет. Брак особо ничего не изменит. Когда созреем, тогда и созреем.

27-летний Панарин в прошлом сезоне выступал за "Коламбус". Он провел 89 матчей за "Блю Джэкетс" и набрал 98 (33+65) очков. Нападающий подписал 7-летний контракт с "Рейнджерс" на 81,5 миллиона долларов.