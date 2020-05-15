Бывший нападающий «Эдмонтона» и сборной Чехии Алеш Хемски объявил о завершении карьеры. 36-летний игрок не выходил на лед с октября 2017 года, когда получил сотрясение мозга.

— Мне сказали, что я уже вряд ли смогу сыграть больше 20 процентов матчей в сезоне, и я понял, что это похоже на конец. Тогда я никому ничего не сказал, но в глубине души чувствовал, что все кончено, — цитирует Хемски iSport.cz.

Нападающий провел 845 матчей в НХЛ за «Эдмонтон», «Оттаву», «Даллас» и «Монреаль», набрав 572 (174+398) очка.

В 30 матчах плей-офф добавил еще 17 (6+11) баллов. В 2006 году вместе с «Ойлерщ» дошел до финала Кубка Стэнли.

В составе сборной Чехии Хемски становился чемпионом мира в 2005 году и выиграл бронзовую медаль Олимпиады-2006 в Турине.