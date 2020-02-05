НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Ален Виньо: «Проворов еще не раскрылся на 100 процентов»

17:41
Теги:

Главный тренер «Филадельфии» Ален Виньо поделился мнением о защитнике Иване Проворове. В 53 матчах он набрал 26 (9+17) очков.

— Да, Проворов очень силен, — приводит слова Виньо российская версия официального сайта НХЛ. — Важно, что он выходит против топ-звеньев соперников, выступает в большинстве и меньшинстве. И у парня очень большой потенциал, он как универсал еще не раскрылся на 100 процентов. Он еще может прибавить в стабильности. Или откроет себя как более сильный атакующий защитник, чаще подключаясь к атакам, потому что у него прекрасный бросок. Но ему только 23 года, и все придет со временем.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир