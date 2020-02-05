Ален Виньо: «Проворов еще не раскрылся на 100 процентов»

Главный тренер «Филадельфии» Ален Виньо поделился мнением о защитнике Иване Проворове. В 53 матчах он набрал 26 (9+17) очков.

— Да, Проворов очень силен, — приводит слова Виньо российская версия официального сайта НХЛ. — Важно, что он выходит против топ-звеньев соперников, выступает в большинстве и меньшинстве. И у парня очень большой потенциал, он как универсал еще не раскрылся на 100 процентов. Он еще может прибавить в стабильности. Или откроет себя как более сильный атакующий защитник, чаще подключаясь к атакам, потому что у него прекрасный бросок. Но ему только 23 года, и все придет со временем.