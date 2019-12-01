НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Ален Виньо: «Не думал, что у Проворова есть такой финт в репертуаре»

12:14
Теги:

Главный тренер «Филадельфии» Ален Виньо после завершения матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:3 ОТ) не скрывал своего восхищения голом Ивана Проворова, который российский защитник забил после сольного прохода в орвертайме.

— Не думал, что у Проворова есть такой финт в репертуаре, — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ. — Конечно, это был ключевой момент матча. И очень важная победа для нас. Команда устала, так как провела пятый матч за семь с половиной дней. Но ребята бились. За что и были вознаграждены в овертайме.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир