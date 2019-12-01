Ален Виньо: «Не думал, что у Проворова есть такой финт в репертуаре»

Главный тренер «Филадельфии» Ален Виньо после завершения матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:3 ОТ) не скрывал своего восхищения голом Ивана Проворова, который российский защитник забил после сольного прохода в орвертайме.

— Не думал, что у Проворова есть такой финт в репертуаре, — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ. — Конечно, это был ключевой момент матча. И очень важная победа для нас. Команда устала, так как провела пятый матч за семь с половиной дней. Но ребята бились. За что и были вознаграждены в овертайме.

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