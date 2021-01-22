Алексей Житник: «Больше ни у кого нет фотографии с Рейганом в полотенце. Только я так умею»

Бывший защитник «Баффало» и «Лос-Анджелеса» Алексей Житник рассказал о знакомстве с 40-м президентом США Рональдом Рейганом.

— Кто только ни приходил на матчи «Лос-Анджелеса»: актеры, музыканты, политики. Вот и Рейган заглянул к нам со своей женой. Я в это время мылся в душе. Ребята начали кричать и звать меня. Решил выйти в полотенце поздороваться с ним. Рейган спросил, как дела, сфотографировались вместе. До сих пор храню нашу фотографию. Я сперва не особо понял масштаб произошедшего, но потом просто обалдел. Думаю, больше ни у кого нет фотографии с Рейганом в полотенце. Только я так умею.

(Андрей Жданюк)