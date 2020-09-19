Алексей Яшин: «В финале Кубка Стэнли многое будет зависеть от вратарей»

Чемпион мира по хоккею, трехкратный участник Матча всех звезд НХЛ Алексей Яшин считает, что в финале Кубка Стэнли многое будет зависеть от игры вратарей. Первый матч между «Тампой» и «Далласом» состоится 20 сентября и начнется в 2.30 по московскому времени.

— Понятно, что от «Тампы» больше ждут победы, — цитируют «Известия» Яшина. — Но и у «Далласа» очень сильная команда с хорошей атакой. Особенно надо отметить первое звено, где Радулов играет с Джейми Бенном и Тайлером Сегином. Они отлично действуют в большинстве. И многое будет зависеть от того, как проявят себя вратари. Если Худобин будет так же стоять на ушах, как в серии с «Вегасом», то у «Тампы» могут быть проблемы.

Напомним, ворота «Старз» защищает россиянин Антон Худобин, а ворота «Лайтнинг» — его соотечественник Андрей Василевский.