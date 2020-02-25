Экс-нападающий «Оттавы» и «Айлендерс» Алексей Яшин считает, что переход Ильи Ковальчука в «Вашингтон» может помочь россиянину осуществить мечту — выиграть Кубок Стэнли.

— Обмен в «Вашингтон» — хороший шанс на победу в Кубке Стэнли, — цитируют «Известия» Яшина. — Во всяком случае теперь возможностей завоевать трофей у Ильи больше, чем было раньше. Ведь с предыдущими командами это сделать было трудно. «Лос-Анджелес» шел внизу турнирной таблицы. А «Монреаль» сохранял шансы попасть в плей-офф, но до сих пор неизвестно, получится ли у него это сделать. А «Вашингтон», скорее всего, там будет. И это точно дает большие шансы на Кубок Стэнли, потому что в НХЛ любой участник плей-офф может реально претендовать на итоговую победу. Остается только пожелать Ковальчуку удачи. Еще неизвестно, с кем его поставят в одно звено, но думаю, что в клубе понимают, как использовать потенциал Ильи, раз пошли на этот обмен.