Алексей Яшин: "Думаю, к рекорду Федорова могут приблизиться Малкин, Панарин и Кучеров"

Серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира Алексей Яшин отметил, что нападающие Евгений Малкин, Артемий Панарин и Никита Кучеров в дальнейшем могут приблизиться к результату Сергея Федорова по количеству очков среди российских игроков в НХЛ.

Сегодня нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин побил рекорд Федорова (1179 очков за 1248 матчей) по количеству очков среди российских игроков в регулярных сезонах НХЛ. Овечкин набрал 1180-е очко.

- Здорово, что Овечкин так играет, очень рад за него, хочу пожелать ему удачи. Будем следить за ним, посмотрим, как будет дальше, ждем его рекордов, - цитирует ТАСС Яшина. - Я думаю, к рекорду Федорова могут приблизиться Малкин, Панарин и Кучеров. Если умножить среднее число их очков на количество игр, то выглядит это реальным, однако матчи нужно хорошо отыграть и забить, поэтому посмотрим, как у всех это будет складываться.