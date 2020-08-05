Алексей Яшин: «Андрею Свечникову по силам бороться за приз лучшего бомбардира НХЛ уже в следующем году»

Чемпион мира по хоккею, трехкратный участник Матча всех звезд НХЛ Алексей Яшин поделился мнением об игре нападающего «Каролины» Андрея Свечникова.

— Андрей — молодой парень, но уже стал лидером «Каролины», — цитируют «Известия» Яшина. — Думаю, этот нападающий способен повторить путь лучших игроков НХЛ своего амплуа и много лет показывать классный хоккей. Не хочется его перехваливать, но Андрей — суперталант. Ему вполне по силам бороться за приз лучшего бомбардира чемпионата уже в следующем сезоне. В целом в его карьере велика заслуга родителей, которые переезжали из одного города в другой, чтобы у ребят (старший брат Евгений Свечников играет за «Детройт» — прим. «СЭ») появились шансы заиграть на серьезном уровне. Из Барнаула в Балашиху, из Балашихи в Казань. А в 16 лет приняли решение отправить Андрея в США, где уже выступал Евгений. За несколько лет он набрался опыта в USHL, поиграл в Канаде и был хорошо готов к старту в НХЛ. Уже в прошлом сезоне было понятно: хоккеист пришел в лигу всерьез и надолго.