Алексей Торопченко забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

«Сент-Луис» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

На 19-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Алексей Торопченко. Для него это первый гол в сезоне.