Терещенко о дисквалификации Малкина: «Эмоции надо держать в себе и быть выше этого»

Бывший хоккеист Алексей Терещенко высказался о дисквалификации российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина на четыре матча регулярного чемпионата НХЛ.

«Надо уважать соперника. При всем уважении к Жене, свои эмоции надо держать при себе. Конечно, мы не знаем всех составляющих, что было сказано, но так или иначе, эмоции надо держать в себе и быть выше этого», — цитирует Терещенко «Чемпионат».