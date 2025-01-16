Терещенко: «Неудачный сезон. Шарангович по своему потенциалу может играть лучше»

Бывший нападающий минского «Динамо» Алексей Терещенко оценил игру белорусского нападающего «Калгари» Егора Шаранговича в этом сезоне НХЛ.

«Неудачный сезон. Шарангович по своему потенциалу может играть лучше. Много нюансов есть, один из них — партнеры, от этого очень многое зависит. В одиночку что-то сделать почти нереально. Так что тут скорее общий спад команды. Посмотрите предыдущий сезон «Калгари» — они шли лучше. И теперь переключитесь на «Вашингтон». Овечкин в прошлом сезоне не очень много очков набирал при не самой лучшей игре команды. Сейчас же, напротив, команда заиграла, и соответственно заиграл Саша», — цитирует Legalbet Терещенко.

В этом сезоне 26-летний Шарангович набрал 13 очков в 35 матчах регулярного чемпионата НХЛ.