Терещенко: «Все и так знают, что Кучеров — звезда мирового хоккея»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал тот факт, что нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров не получил ни одной индивидуальной награды по итогам сезона-2023/24.

«Кучеров заслуживал наград лучшего игрока сезона. Я не вижу в этом никакой трагедии, к этому надо относиться спокойно. Все и так знают, что Никита один из лучших игроков, звезда мирового хоккея.

После матча звезд было много разговоров, что Никита повел себя некрасиво. Возможно, эта история тоже отложилась в головах. Даже игроки не выбрали его лучшим. Не стоит зацикливаться и политизировать эту тему. Уверен, Никита спокойно все воспринимает», —приводит слова Терещенко Metaratings.ru.

Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, набрав 144 (44+100) очка.