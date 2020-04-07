Белорусский форвард системы «Вашингтона» Алексей Протас рассказал, о жизни в Северной Америке.

— Несколько слов о быте в Принс-Альберте. Что за город?

— Небольшой, население — 30-35 тысяч, — цитирует Протаса «Прессбол». — Достопримечательностей негусто. Есть две тюрьмы, расположенные по разным окраинам. В одной мотают сроки до двух лет, в другой, региональной, — от двух лет. Хоккей и наша команда, наверное, самая большая отдушина для местных. Канадцы и вправду живут этим видом спорта. Неспроста НХЛ — лучшая лига, куда едут сильнейшие. Думаю, она останется таковой навсегда.

— Канадцы, с которыми общаешься, хоть в курсе, что Белоруссия — это не Россия?

— Да. Как только начинают путать, поправляю их. Если спрашивают «Где эти русские?», отвечаю: я белорус, какие русские! Что меня удивило, большинство канадцев отличают Белоруссию от России, а вот американцы — нет.