Алексей Миранчук: «Про рекорд Овечкина шумело везде. Рад, что мог сказать в США, что это человек из моей страны»

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук отметил, что рекорд капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ много обсуждался в США.

«Я с Сашей Овечкиным не виделся. Но про его рекорд шумело везде. Очевидно, что такая реакция должна быть, потому что такое событие, такой игрок. Очень много говорили. Я рад, что мог сказать, что это человек из моей страны», — приводит ТАСС слова Миранчука.

Также футболист отметил, что ему задавали вопросы про Овечкина.

«Люди в США спортивные, любят все виды спорта, хоккей. Конечно, разговаривали», — добавил он.

6 апреля Овечкин в матче с «Айлендерс» забил 895-й гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Эта шайба позволила ему превзойти рекорд канадца Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории лиги. За 20 сезонов 39-летний россиянин забил 897 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.