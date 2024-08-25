Дементьев: «У Аскарова есть шанс стать основным вратарем «Сан-Хосе»

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил обмен российского вратаря Ярослава Аскарова из «Нэшвилла» в «Сан-Хосе».

«Я думаю, что у Ярослава Аскарова есть шанс не просто закрепиться, а стать основным вратарем «Сан-Хосе». Команда находится в перестройке, и, собирая молодых и интересных игроков, там пытаются создать серьезную базу. Могу пожелать Ярославу только удачи и всего самого доброго в достижении своих целей», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Аскаров провел 44 матча в регулярном чемпионате АХЛ за «Милуоки», отражая в среднем 91,1 процента бросков при коэффициенте надежности 2,39.