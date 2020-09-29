Алексей Бадюков о призе MVP плей-офф НХЛ: «Кучеров и Василевский заслужили награду самому ценному игроку»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков в разговоре с «СЭ» прокомментировал вклад российских хоккеистов в победу «Тампы-Бэй» в Кубке Стэнли. Экс-форвард сборной России выразил удивление, что награда «Конн Смайт Трофи» досталась не российскому спортсмену. Награду получил Виктор Хедман. Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли с 34 (7+27) очками.

— Вообще наших в этом году «прокатили» со всеми призами. Заслуженно или нет — так получилось, — заявил Бадюков «СЭ». — Для российских болельщиков было бы, конечно, более логичным решением дать MVP нашему хоккеисту. Хедман тоже заслужил, как один из основных защитников плей-офф, но, я думаю, Кучеров и Василевский — основные игроки, от которых многое зависело. Василевский в каждом матче совершал какие-то сумасшедшие сэйвы и весь плей-офф вытаскивал. Кучеров — лучший бомбардир, играл с повреждениями, очень много делал для Пойнта.

— После победы в Кубке Стэнли Кучеров стал для российского хоккея таким же важным лицом, как Овечкин и Малкин?

— Он давно таким стал. Еще два сезона назад. И по мастерству, и по уровню игры. Просто он не такой медийный, как Малкин и Овечкин. Может быть, это со временем придет. Уровень у него высочайший. Сейчас он без сомнений один из лучших в НХЛ. Он уже звезда.

— Аналогичный вопрос по Василевскому. Есть мнение, что он уже лучший российский вратарь — лучше Бобровского, Хабибулина.

— Я думаю, что можно и нужно так говорить. У него долгий контракт, будет много шансов завоевать Кубок Стэнли. Действительно сейчас он один из лучших в мире вратарь. Вполне возможно, сейчас он один из самых ярких кандидатов в олимпийскую сборную. (Константин Колмаков)