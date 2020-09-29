Алексей Бадюков о победе «Тампы-Бэй» в Кубке Стэнли: «Тропинка проложена. «Тампа» в состоянии выиграть трофей еще раз»

Экс-форвард сборной России по хоккею Алексей Бадюков в разговоре с «СЭ» выразил уверенность, что хоккеисты «Тампы-Бэй» способны найти стимул побороться за Кубок Стэнли в новом сезоне. «Лайтнинг» завоевали трофей, победив в финальной серии «Даллас» (4-2).

— Сейчас главное, чтобы сезон начался, — заявил Бадюков. — В регулярке я думаю, мы увидим более расслабленную, интересную «Тампу», потому что ничто на команду довлеть не будет. Хотя я уверен, что те же Кучеров и Купер всегда найдут в себе стимул. Играть плей-офф Кубка Стэнли со зрителями — новый вызов. Я думаю, «Тампа» в состоянии выиграть Кубок ещё раз. У них достаточно молодая команда, с обилием мастерства. Тропинка уже проложена. (Константин Колмаков)